Ein Lkw und ein Pkw stießen zusammen. Drei Menschen wurden verletzt. Im Berufsverkehr gab es größere Behinderungen.

Krefeld. Am Dienstagmorgen kam es am Deutschen Ring/Ecke Garnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Die Polizei wurde um 7:40 Uhr zu der Unfallstelle gerufen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, waren ein Pkw und ein Lkw miteinander kollidiert. Nach ersten Informationen wollte der Lkw den Fahrstreifen wechseln und krachte dabei mit dem Pkw zusammen. Der Fahrer des Pkws wollte noch ausweichen, manövrierte sein Fahrzeug infolge dessen aber gegen eine Ampel.. Eine Person verletzte sich schwer, zwei Personen wurden leicht verletzt.

Bei dem Unfall ist Öl aus den Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen. Für die Reinigungsarbeiten gab es Sperrungen an der Tannenstraße/Ecke Frankenring in Richtung Gladbacher Straße und an der Marktstraße/Ecke Frankenring. Um kurz nach 9 Uhr wurden die Sperrungen wieder aufgehoben. Zeugen berichteten von einem Rückstau bis zu St. Töniser Straße. jh