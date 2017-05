Krefeld. Ein 51-Jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend auf der A 57 in Höhe Krefeld-Gartenstadt verunglückt. Der Mann aus Moers war mit seiner BMW auf der A 57 in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs. In Höhe Krefeld-Gartenstadt verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte in der Folge mit der Mittelschutzplanke und stürzte dann auf die Fahrbahn.

Der Mann wurde schwerverletzt und zur stationären Versorgung in eine Klinik nach Krefeld gebracht. Nach Angaben der Polizei ist sein Zustand derzeit unverändert.