Krefeld Unfall an der Uerdinger Straße - Auto fährt ins Gleisbett

Krefeld. An der Uerdinger Straße in Höhe der Hausnummer 62 ist heute um 9.20 Uhr ein Auto ins Gleisbett der Straßenbahn gefahren. Bei dem Unfall entstand Sachschaden am Pkw, der Fahrer hat sich nicht verletzt.

Am Unfallort befindet sich eine Baustelle. Durch Unachtsames Fahren haben sich nach Angaben der Polizei dort schon mehrfach Unfälle mit Autos ereignet. Die Baustelle ist der Polizei zufolge aber gut ausgeschildert. Die Unfälle ereignen sich dort in der Regel, wenn Autofahrer hinter der Straßenbahn herfahren und die Schranke nicht beachten. Zu der Unfallursache im aktuellen Fall macht die Polizei keine Angaben.