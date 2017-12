Krefeld. Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Westwall/St. Anton Straße sind am Mittwochvormittag gegen 11.20 Uhr drei Personen leicht verletzt worden. Ausgelaufene Betriebsmittel mussten von der Feuerwehr mit Bindemittel abgestreut werden. In Fahrtrichtung Innenstadt ist die St. Anton Straße wieder befahrbar, die Fahrspur stadtauswärts war gegen 13.30 Uhr noch gesperrt. hoss