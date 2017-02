Krefeld. Wie die WZ bereits berichtet hat, ist es am 24. Januar 2017 zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Schicksbaum / An Zehntheister gekommen, bei dem ein 8-Jähriger schwer verletzt wurde. Er befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung. Die Polizei hat zwischenzeitlich Zeugen befragt und Spuren ausgewertet. Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis geht die Polizei nun davon aus, dass der Junge die Straße betreten hat, obwohl die Fußgängerampel rot zeigte.

Die Polizei steht nach eigenen Angaben derzeit im engen Kontakt mit den Verantwortlichen der Schule, den Eltern und Anwohnern, um die Verkehrssituation an der Kreuzung zu analysieren. Insbesondere geht es dabei um Eltern, die aus aktuellem Anlass ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen. Dies erzeugt aus Sicht der Krefelder Polizei zusätzliche Risiken. Deshalb wollen sich Stadt und Polizei Krefeld eng abstimmen und gemeinsam mit der Schule Maßnahmen erarbeiten, um die Sicherheit des Schulweges zu erhöhen. Dazu zählt insbesondere die Unterstützung der Kinder auf ihrem Schulweg durch ehrenamtliche Verkehrshelfer und die Nutzung der Präventionsangebote der Polizei. Auch die Einführung eines Schulwegkonzeptes unter Einbeziehung sogenannter "Elternhaltestellen" soll geprüft werden.