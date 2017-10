Aufgrund eines undichten Daches in der Sporthalle Königshof musste das Spiel in der Damen-Oberliga zwischen Adler Köngishof und TV Aldekerk II am Freitagabend abgesagt werden.

Krefeld. Aufgrund eines undichten Daches in der Sporthalle Königshof musste das Spiel in der Damen-Oberliga zwischen Adler Köngishof und TV Aldekerk II am Freitagabend abgesagt werden. Auch die für Samstag geplanten Partien der Herren in der Regional- und Oberliga mussten abgesagt werden. Wie lange die Halle gesperrt bleibt, ist noch nicht bekannt. ps

Folgende Spiele fallen aus:

Damen, Oberliga:

Adler Königshof - TV Aldekerk II (Freitag)

Herren, Regionalliga:

Adler Königshof - SG Ratingen (Samstag)

Adler Königshof II - TV Korschenbroich II (Samstag)