In Krefeld-Uerdingen brennen es in vier Tagen drei Mal. Die Tatorte liegen in unmittelbarer Nachbarschaft.

Krefeld. Zeugen sehen am frühen Dienstagabend gegen 18.20 Uhr mehrere Kinder und einen Jugendlichen, die in der Nähe der Casinogasse in Uerdingen mit einer Flasche Spiritus hantieren. Kurze Zeit später brennt unter dem Rheintor das gesamte Hab und Gut eines Obdachlosen. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintreffen, sind sowohl die Matratze des an dieser Stelle oft schlafenden Mannes, als auch seine in Plastiktüten verpackten Kleidungsstücke verbrannt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Doch noch als Feuerwehr und Polizei am Einsatzort sind, erreicht sie eine weitere Nachricht. Zeugen melden einen zweiten Brand nur wenige hundert Meter von dem Tatort an der Casinogasse entfernt.

Es brennt in einer Ruine an der Hohenbudberger Straße

In einer Fabrikruine an der Hohenbudberger Straße brennt es. Eine Holztür steht in Flammen. Die Feuerwehr kann beide Brände problemlos löschen.

Bereits am Sonntagabend hatte ein Verschlag im ersten Obergeschoss eines Gebäudes auf dem Fabrikgelände an der Hohenbudberger Straße gebrannt. In diesem Zusammenhang wollen Zeugen mehrere Jugendliche gesehen haben, die etwas Brennbares in einen Mülleimer geworfen haben sollen. Laut Feuerwehr war der Feuerschein bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits deutlich durch die kaputten Fenster zu sehen.

Ob die drei Fälle in Zusammenhang stehen, ist laut einem Sprecher der Polizei derzeit nicht klar. Bei allen drei Bränden wurde niemand verletzt. Der Aufenthaltsort des Obdachlosen ist nach Angaben der Polizei derzeit nicht bekannt.

Die Beamten werten den Brand am Rheintor nach eigenen Angaben als Jugenddelikt und ermitteln wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen.