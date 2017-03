Krefeld. Vandalismus in Krefeld: In der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit zwischen 20 Uhr und 02.30 Uhr haben Unbekannte die Reifen von mindestens 15 Fahrzeugen zerstochen. Die Fahrzeuge waren im Bereich der Nördlichen Lohstraße, Vagedesstraße, Königstraße und dem Nordwall abgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen für diese Taten. Wer hat im angegeben Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder sogar die Täter bei der Tat beobachtet? Hinweise werden erbeten telefonisch unter 02151 634-0 oder per E-Mail: hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.