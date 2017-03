Der Besitzer hat es nicht leicht. Mehrmals ist in den vergangen Monaten sein Auto beschädigt worden.

Krefeld. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Auto mehrmals von Unbekannten auf einem Parkplatz an der Nördlichen Lohstraße zerkratzt worden. Zwischen Sonntag und Dienstag ist die Motorhaube letztmalig beschädigt worden. Zuvor gab es bereits ähnliche Beschädigungen am 6. Februar 2017 und am 18. Juli 2016.

Die Polizei sucht Zeugen zu diesen Taten. Wer hat im angegebenen Zeitraum Ungewöhnliches auf diesem Parkplatz gesehen oder sogar den oder die Täter beobachtet? Hinweise werden werden unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegengenommen.