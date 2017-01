In den vergangenen beiden Tagen war die Polizei an der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule im Einsatz.

Krefeld. In den vergangenen Tagen musste die Polizei zu mehreren Einsätzen an die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule ausrücken. Unbekannte hatten hier seit dem 1. Januar 2017 mehrere Klassenräume verwüstet und einen Mülleimer in Brand gesetzt.

Am Sonntag alarmierte ein Zeuge kurz nach der Jahreswende um 1.10 Uhr die Polizei, weil er eine offenstehende Tür an der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule an der Alten Gladbacher Straße entdeckt hatte. Die Beamten stellten fest, dass unbekannte Täter über eine Terrassentür gewaltsam ins Schulgebäude gelangt waren und anschließend mehrere Klassenräume verwüstet hatten.

Am gleichen Tag, abends um 21.20 Uhr, meldete sich ein Spaziergänger bei der Polizei und berichtete von einer Rauchentwicklung in einem der Klassenräume der Schule. Die alarmierten Polizeibeamten konnten das Feuer an einem Holzrahmen der Klassenräume löschen, bevor es sich weiter ausbreitete. Es wurde augenscheinlich durch das Zünden eines Silvesterböllers entfacht. Außerdem stellten die Polizisten neue Verwüstungen in genau den Klassenräumen fest, die schon in der Nacht von den Randalierern heimgesucht worden waren.

Ein weitere Zeugin meldete sich noch vor Ort bei der Polizei. Sie hatte drei schwarz gekleidete, männliche Jugendliche beobachtet, die sich hinter einem geparkten Lkw versteckten, als die Polizei zum Einsatzort auf das Schulgelände kam. Unmittelbar darauf seien sie fluchtartig in Richtung Scharfstraße / Tannenstraße gerannt. Die Zeugin beschrieb eine Person als auffällig klein, etwa 1,55 Meter groß. Die anderen beiden mutmaßlichen Täter waren etwa 1,75 Meter groß. Alle drei waren schwarz gekleidet und trugen eine dunkle Mütze oder Kapuze.

Am Montag schlugen die Randalierer an einem Klassenzimmer der Schule ein Fenster ein, verwüsteten den kompletten Raum und zündeten anschließend einen Plastikmülleimer an. Dabei wurde der Bodenbelag des Klassenzimmers beschädigt. Die alarmierten Polizisten konnten den Brand mit dem Feuerlöscher löschen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de