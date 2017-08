Krefeld. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag versucht in einen Kiosk auf der Traarer Straße einzubrechen. Das meldet die Polizei am Sonntagnachmittag

Der Besitzer wurde durch den installierten Einbruchsschutz alamiert. Gegen 1.45 Uhr bekam er eine Warnung auf sein Handy geschickt. Als er am Kiosk ankam, war niemand mehr vor Ort. Die Unbekannten hatten versucht zwei Fenster an dem Kiosk aufzuhebeln, waren jedoch daran gescheitert.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. red