Krefeld. In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 0.20 Uhr, haben Unbekannte an der Ecke Roßstraße / Dionysiusstraße Sperrmüll in Brand gesteckt. Dadurch wurde ein in der Nähe geparktes Auto beschädigt. Außerdem gelangte durch ein Fenster Rauchgas in den Keller eines angrenzenden Hauses. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig gelegt wurde und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.