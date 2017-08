Krefeld. In der Zeit zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagmorgen 6 Uhr haben Unbekannte in der Innenstadt das Schaufenster eines o2-Geschäfts an der Hochstraße mit einem Pflasterstein eingeworfen.

Der oder die Täter entwendeten nach Angaben der Polizei Smartphones und Ladegeräte. Die Täter flüchteten unerkannt. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, konnten die Beamten nicht mitteilen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 6340 und per Mail an: hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. hoss