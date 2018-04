An der Uerdinger Straße haben Unbekannte einen Gedenkstein an ein Opfer des Nationalsozialismus entwendet. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus und sucht Zeugen. Eine Frau habe der Polizei am Mittwoch gegen 20 Uhr gemeldet, dass einer von zwei Stolpersteinen im Pflaster vor einer Apotheke an der Uerdinger Straße/Philadelphiastraße offenbar entfernt worden war. Der Stein ist 96 x 96 Millimeter groß, die oberste Schicht ist aus Messing. „Hier wohnte Elisabeth Erdtmann geb. Blumenthal JG 1893 Gedemütigt / Entrechtet Flucht in den Tod 7.12.1938“ ist darauf eingraviert. Die Stolpersteine erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus, die in Krefeld gewohnt haben. Hinweise an die Polizei unter Tel. 6340 oder per Mail an:

hinweise.krefeld@polizei.nrw.de