Krefeld. Autos sind am Wochenende in mehreren Fällen das Ziel blinder Zerstörungswut gewesen. Die Krefelder Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizeibericht beobachtete am Samstag gegen 3.30 Uhr im Bereich der Bloemersheimer und der Gripswaldstraße ein Zeuge, wie ein Mann insgesamt vier Autos beschädigte. An drei Fahrzeugen demolierte er die Scheibenwischer, an einem Fahrzeug brach er einen Außenspiegel ab. Der Zeuge konnte nur erkennen, dass der Täter männlich war und ein weißes T-Shirt trug.. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

In der Nacht von Freitag 22.00 Uhr auf Samstag 6.30 Uhr wurden bei einem Daimler Benz Autohändler an der Magdeburger Straße an 14 Transportern jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die unbekannten Täter öffneten bei allen Fahrzeugen zudem die Handschuhfächer. Ob dort Navigationsgeräte entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter Telefon 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.