Krefeld. Am Samstagmorgen meldeten sich zwölf Geschädigte bei der Polizei, deren Pkw aufgebrochen worden waren. Nach Angaben der Polizei waren in fast allen Fällen Pkw der Marke VW up! und Seat Ibiza betroffen.

Die Täter hatten jeweils eine Scheibe der Wagen eingeschlagen und entwendeten dann die im Fahrzeug befindlichen mobilen Navigationsgeräte. Die Fahrzeuge waren in den Krefelder Stadtteilen Fischeln, Cracau, Baackeshof und rund um den Krefelder Hauptbahnhof abgestellt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de red