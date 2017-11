Unbekannte beschmieren Rhine Side Gallery

Uerdingen. Unbekannte haben am Wochenende einige Kunstwerke der „Rhine Side Gallery“ in Uerdingen mit weißer Farbe beschmiert. Die Street-Art Kunstwerke, die unter freiem Himmel am Rheinufer stehen, locken viele Besucher an den Strand der Rheinstadt. Sie sind Teil der Freiluftausstellung, die in den Sommermonaten geöffnet hatte – im Anschluss wurden sie aber nicht abgebaut. Strafanzeige wurde laut Polizei noch nicht gestellt.