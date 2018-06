Bockum/ Mitte/ Uerdingen. In Bockum wird von Freitag, 22. Juni, bis einschließlich Montag, 25. Juni, Schützenfest gefeiert. In der Folge kann es an diesen Tagen zu Verkehrsbehinderungen kommen, von denen auch die Busse und Straßenbahnen betroffen sind. Der Grund ist der große Festumzuges mit abschließender Parade vor der Kirche St. Gertrudis am Sonntag von 14.30 Uhr bis etwa 19 Uhr.

Umleitungen und Einschränkungen gibt es auf folgenden Linien: Bei der 042 fährt Ersatzverkehr zwischen den Haltestellen „Sprödentalplatz“ und „Elfrather Mühle“ in beide Richtungen. Kein Halt: „Bockumer Platz“ und „Neukirchener Straße“. Im Bereich Elfrath verschieben sich die Abfahrtszeiten um einige Minuten. Daher gibt es zu dieser Zeit keine Anschlussgarantie an die Buslinie 058. Linie 043: Ersatzverkehr zwischen den Haltestellen „Krefeld Hauptbahnhof“ und „Uerdingen Bahnhof“ mit einer Umleitung über Essener Straße, Berliner Straße und Lange Straße. Die Haltestellen „Gertrudisstraße“, „Fasanenstraße“ und „Oldenburger Weg“ können nicht angefahren werden. Linie 054: Alle Fahrten enden im Gewerbegebiet Bockum. Kein Halt: „Verberger Straße“ und „Bockumer Platz“. Linie 927: Die Busse fahren in beiden Fahrtrichtungen eine Umleitung über die Straßen Am Badezentrum, Emil-Schäfer-Straße, Bremer Straße und Uerdinger Straße. Die Haltestelle „Verberger Straße“ kann nicht angefahren werden.