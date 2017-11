Präsident von Grünberg exklusiv im Gespräch mit WZ und SPD-Politiker Bell über AfD-Professorin.

Die AfD-Professorin Karin Kaiser sorgt für Turbulenzen an der Hochschule Niederrhein, der Fall liegt jetzt bei den Juristen. Im Gespräch mit der WZ und dem Wuppertaler SPD-Landtagsabgeordneten Dietmar Bell, wissenschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion, räumt Hochschul-Präsident Professor Dr. Hans-Hennig von Grünberg Fehler im Umgang mit dem Fall Kaiser ein. Erklärt aber auch, dass es Facetten gibt, die er in der Öffentlichkeit weder diskutieren kann noch möchte. Und er sagt: „Die Freiheit der Forschung ist ein grundgesetzlich geschütztes Gut, das seine Schranken in den Persönlichkeitsrechten anderer oder in der Funktionsfähigkeit der Hochschule findet.“

Karin Kaiser wurde ins Präsidium geladen

Nach WZ-Informationen untersuchen Arbeitsrechtler die Dokumentation dieses Gesprächs und Kaisers Verhalten insgesamt. Das möchte der Hochschul-Präsident allerdings nicht kommentieren.

Rückblende: Kaiser, gescheiterte Bundestagskandidatin für die AfD in Schleswig-Holstein, hat in den vergangenen zehn Jahren kaum eine Instanz ausgelassen, um ihre Verbeamtung auf Lebenszeit einzuklagen, die ihr eine Kommission an der Fachhochschule Kiel aus menschlichen und fachlichen Gründen verweigert hatte. Sie ist bis vor den Europäischen Gerichtshof gezogen, hat Politiker aller Couleur angeschrieben, selbst Angela Merkel. Erfolglos. Kaisers Schlussfolgerung: Der deutsche Rechtsstaat ist tot.

Eine Veranstaltung mit diesem Titel deklariert Kaiser im Sommer als Forschungsveranstaltung und bekommt dafür Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Ministerium, für den Zeitpunkt drei Tage vor der Bundestagswahl. Schnell wird jedoch klar: Kaiser will gar keinen Forschungsvortrag halten, sondern einen politischen Forderungskatalog erarbeiten, der den toten Rechtsstaat wieder beatmen soll. Die Hochschule zieht die Genehmigung zurück, Kaiser reagiert mit einer sechsseitigen Pressemitteilung an die Medien, in der sie erklärt, warum der Rechtsstaat tot sein muss, im Fokus steht ihr eigener Fall.

„Mir ist klar, dass das alles in der Außendarstellung zum Teil unglücklich wirkt.“

Hans-Hennig von Grünberg, Präsident der Hochschule Niederrhein

Kaiser trennt im Alltag nicht zwischen der Politikerin, der Wissenschaftlerin und der Privatperson. Die Pressemitteilung verschickt sie von ihrem Hochschul-Account, ihr Twitter-Profil vereint rechtspopulistische Propaganda mit privaten Verschwörungstheorien und Werbung für ihre Hochschulveranstaltungen.

Die Hochschule stellt sich im ersten Reflex vor ihre Angestellte, sieht sich dann getäuscht, verteidigt aber das hohe Gut von Forschung und Lehre, während die Öffentlichkeit Konsequenzen fordert. Eine Linie, die von Grünberg auch heute beherzigt, dabei aber relativiert: „Wir haben Frau Kaiser ins Präsidium geladen und das Gespräch dokumentiert.“ Festzuhalten sei, meint von Grünberg, „dass wir alle gelernt haben“.