Krefeld. Am Donnerstagabend hat die Polizei Krefeld einen 32-jährigen Uerdinger festgenommen, der an der Heinrich-Heine-Straße Reifen an mehreren Autos zerstochen haben soll.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 21:30 Uhr ein lautes Zischen an einem Auto an der Heinrich-Heine-Straße wahrgenommen. Als er nachschaute, sah er einen Mann, der sich mit einem Messer in der Hand von dem Auto entfernte, aus dessen Reifen Luft entwich. Der Zeuge beobachtete weiter, wie der Mann in seine Wohnung ging - anschließend informierte er die Polizei.

Nach Angaben der Polizei konnten die Beamten am Tatort an insgesamt acht weiteren Autos zerstochene Reifen feststellen. Den Tatverdächtigen trafen die Polizisten an seiner Wohnung an. Sie durchsuchten ihn und konnten dabei ein Messer sicherstellen.

Daraufhin wurde der Uerdinger festgenommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten mit zur Wache genommen, wo er die Nacht verbringen musste. Heute Morgen durfte er die Wache wieder verlassen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren. red