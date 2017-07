Krefeld. Es ist 21.30 Uhr und einige Standbetreiber der Uerdinger Kirmes bauen bereits ab. Viele Uerdinger lassen sich aber weder dadurch, noch durch den Dauerregen beirren und harren auf den Bierbänken vor dem Bierstand noch zur späten Stunde aus. Schließlich wollen alle das Feuerwerk, das in diesem Jahr wieder über dem Rhein entflammt, sehen.

Was für ein Pech: Gerade in diesem Jahr, wo aufgrund der parallel stattfindenden Rhine Side Gallery das Feuerwerk wieder am Rhein stattfinden kann, meint der Wettergott es alles andere als gut mit den Uerdingern. Der Dauerregen lässt den Marktplatz nicht nur am Abend etwas verlassen ausschauen, sondern auch an den letzten beiden Tagen, wie Paul Müller, Vorsitzender des niederrheinischen Schaustellervereins Krefeld, zu berichten weiß: „Die ersten beiden Tage liefen echt gut, besonders der Sonntag. Über gestern und heute brauchen wir aber gar nicht sprechen.“ Die Schaustellerin im Hintergrund gewinnt den zwei verregneten Kirmestagen aber immerhin noch etwas Humor ab: „Die Enten konnten heute auch draußen schwimmen und nicht nur bei uns drinnen.“

Zufrieden mit Besucherzahl und Feuerwerk

Dennoch ist Müller zufrieden. Zufrieden mit der Besucherzahl und vor allem zufrieden über die Möglichkeit, das Feuerwerk wieder am Rhein abzufeuern: „Bis vor einigen Jahre wurde das Feuerwerk ja immer dort abgefeuert, bezahlt von den Schaustellern“, so der Vorsitzende des niederrheinischen Schaustellervereins Krefeld. Mit der Verkleinerung der Kirmesfläche wurde auch die Schaustellerzahl kleiner und die Finanzierung nicht mehr tragbar: „Wir waren aber froh, dass das Feuerwerk wenigstens noch hier vom Dach des Rathauses gestemmt werden konnte“, so Müller. Die Verlegung des Feuerwerks hatte auch etwas Gutes an sich, resümiert Müller: „Das Publikum blieb hier auf dem Platz“, denn eines ist für den engagierten Krefelder klar: „So in den Maßen wie die Düsseldorfer Kirmes explodiert ist, ist es in Uerdingen runter gefahren.“