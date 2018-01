Rudolph August Berns wuchs in der Rheinstadt auf – ein Roman basiert auf seiner Geschichte.

Uerdingen. Das Leben des US-amerikanischen Archäologen Hiram Bingham diente als Inspiration für den Kino-Abenteurer Indiana Jones, der vom Star Harrison Ford dargestellt wurde. Bingham entdeckte im Jahr 1911 die legendäre Inka-stadt Machu Picchu – das dachte man lange Zeit. Seit 2008 weiß man aber, dass der Deutsche Rudolph August Berns schon vor ihm da war. Bereits 1876 fand Berns die 2400 Meter hoch gelegenen Ruinen in den peruanischen Anden. Und über Berns gibt es jetzt wenigstens einen Roman.

Die Schriftstellerin Sabrina Janesch lässt „Die goldene Stadt“ in Uerdingen beginnen, denn dort wurde Rudolph August Berns 1842 geboren. Sie hat das Leben Berns umfangreich recherchiert. Am Ende des Buchs dankt sie unter anderem Mitgliedern des Uerdinger Heimatvereins „für wichtige Einblicke in die Geschichte der Familie Berns in Uerdingen“.

Berns war das erste Kind des Kaufmanns Johann Berns und seiner Frau Caroline, die aus Solingen stammte. Die Familie wohnte in Johann Berns Elternhaus in Uerdingen. Zusammen mit seinem Vater betrieb Johann Berns eine Weinhandlung. Man verkehrte mit dem „alten Melcher, Besitzer der größten Destillerie Uerdingens“. Dessen Uerdinger Doppelwacholder gehörte zum Warenbestand der Weinhandlung.

„Die Weinhandlung (des Vaters) war ein unerträglich langweiliger Ort für einen Jungen wie Rudolph.“

Zitat aus dem Buch „Die goldene Stadt“ von Sabrina Janesch

Die Familie Melcher wird ihre Firma später nach ihrem Hauptprodukt benennen. Das ist der Dujardin, ein Cognac. Der Kolonialwarenhändler Herbertz, der Bäcker Stinges, der Brauereibesitzer Wienges tauchen auch im Roman auf, das sind heute noch in Krefeld präsente Namen.

„Die Weinhandlung (des Vaters) war ein unerträglich langweiliger Ort für einen Jungen wie Rudolph“, schreibt Janesch, die Schilderung der Uerdinger Jugendzeit von Berns dient ihr vor allem zu einer grundlegenden Charakterisierung ihres Helden.

Der Großvater nennt den Jungen einen „Hans Guck-in-die-Luft“, die Mutter hält die phantastischen Geschichten, die ihr Sohn erzählt, für „Lügen“. Der Vater gesteht ihm immerhin zu: „Der Junge hat Phantasie.“ Tagträume führen Rudolph August Berns in die Zeit der alten Römer, aber Janesch schreibt ihm auch schon ein Interesse an Reiseberichten aus Peru zu, in denen das legendäre „Gold der Inka“ eine große Rolle spielt. Mit einem Seemann, der in Uerdingen seinen Ruhestand verlebt, geht der Junge auch am Rheinufer Gold waschen.