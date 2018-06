Der Löschzug lädt heute um 19.30 Uhr zum Jubiläumsabend nach Gellep-Stratum ein. Auf der Bühne steht Jeck United.

Uerdingen. Vor 25 Jahren begann für die Feuerwehrkräfte in Uerdingen eine neue Zeitrechnung. Die ehemalige Regieeinheit Brandschutz wurde zum Löschzug Uerdingen ernannt. Waren die Ehrenamtler zuvor noch eine Katastrophenschutzeinheit des Bundes, sind sie seitdem eine „richtige“ Feuerwehr. Heute feiern Löschzugführer Jörg Schemann und seine Männer und Frauen das 25-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr.

Gefeiert wird im Gemeindezentrum St. Andreas in Gellep-Stratum ab 19.30 Uhr mit der Öffentlichkeit. Doch warum wird nicht in Uerdingen gefeiert? „Ganz einfach“, sagt Schemann. „Wir haben keine geeignete und für uns bezahlbare Location für diesen Termin.“ Musikalisch wird es jeck. Auf der Bühne steht die Krefelder Karnevalsband Jeck United. „Wir hoffen natürlich auf möglichst viele Besucher“, sagt Schemann.

38 Mitglieder hat der Löschzug Uerdingen zur Zeit

Die Uerdinger Feuerwehr hat derzeit 38 Mitglieder, darunter auch zwei Frauen und zusätzlich fünf Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Die in Linn beheimateten Ehrenamtler (Feuerwache zwei, Hafenstraße) sind so etwas wie die Experten unter Krefelds Freiwilligen Feuerwehren. Der Löschzug von Jörg Schemann ist unter anderem für das Hytrans-Fire-System verantwortlich, mit dessen Hilfe bis zu 8000 Liter Wasser in einer Minute gefördert werden können.

Zudem ist die Uerdinger Feuerwehr mit zwei ABC-Erkundern ausgestattet. Mit Hilfe der Fahrzeuge können atomare und chemische Gefahrstoffe in der Luft ermittelt werden. Zur Historie: Die Freiwillige Feuerwehr Uerdingen wurde bereits am 21. Dezember 1869 gegründet. Nach der Zeit des Nationalsozialismus war die Ära erst einmal zu Ende. Die Einheit wurde aufgelöst. Parallel dazu entstand der Luftschutz Hilfsdienst und später die Regieeinheit Brandschutz. 1993 gründete sich mit der Partnerschaft zur Rheinstadt Uerdingen der heutige Löschzug Uerdingen. Karten zur heutigen Jubiläumsveranstaltung gibt es an der Abendkasse für sieben Euro. Alle Infos zum Löschzug Uerdingen unter:

feuerwehr-uerdingen.de