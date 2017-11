Uerdingen. Die Karnevals-Veranstaltungen in der Halle des Berufskollegs Uerdingen können nun doch wie geplant steigen, das teilt die Stadt mit. Die Bühnenelemente waren aus Sicherheitsgründen entsorgt worden, die Vereine in großer Sorge. Die Stadt habe nun eine Lösung gefunden, um die Karnevalsveranstaltungen dort sicher zu stellen. „In der Glockenspitzhalle gibt es geeignete Podestelemente, die jetzt überholt und dann in die Mehrzweckhalle des Berufskollegs transportiert werden.“ Dort könnten diese dann dauerhaft bleiben. Red