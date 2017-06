Am Anfang landet ein Eis in einem Auto, am Ende bedrohen sich mehrere Männer, unter anderem mit einer kleinen Axt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Uerdingen.

Krefeld. Ein zunächst verbaler Streit ist am Donnerstag zwischen einem Autofahrer und einer Gruppe Jugendlicher in Uerdingen eskaliert. Die Kontrahenten drohten einander, unter anderem mit einer kleinen Axt. Die Polizei sucht Zeugen, da mindestens zwei Streithähne unbekannt entkommen konnten.

Laut Polizeibericht hatte gegen 17.35 Uhr ein 40-Jähriger seinen Wagen auf der Kurfürstenstraße in Höhe der Haltestelle Am Röttgen stoppen müssen. Mit ihm im Auto war sein zwölfjähriger Sohn. An der Haltestelle hielten sich zehn bis 15 Personen auf. Ein junger Mann warf plötzlich ein Eis durch die geöffnete Fensterscheibe in das Auto des 40-Jährigen. Der stieg daraufhin aus und stellte den Werfer zur Rede. Der anfänglich verbale Streit führte zunächst zu einem Handgemenge zwischen beiden.

Dann nahm der junge Mann einen bisher unbekannten Gegenstand aus seinem Rucksack, der Autofahrer holte eine kleine Handaxt aus seinem Kofferraum. So bewaffnet bedrohten sie einander. Ein weiterer Mann aus der Gruppe mischte sich daraufhin in den Streit ein. Zeugen wollen gesehen haben, dass er ein Teppichmesser in der Hand hielt. Die alarmierte Polizei freilich traf die Streithähne nicht mehr an.

Aufmerksame Zeugen notierten aber das Kennzeichen des Pkw, so dass die Polizei den Fahrer ihn zeitnah ermitteln konnte. Die Beamten stellten auch die Axt sicher. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Personengruppe an der Haltestelle soll überwiegend jugendliches Alter gehabt haben. Die beiden Flüchtigen sollen zirka 17 bis 18 Jahre alt sein.