Wenn bunte Wagen durch die Hülser Straßen ziehen.

Karnevalszüge, die gibt es überall am Rhein. Köln, Düsseldorf, so etwas hast Du noch nicht gesehen. Doch den schönsten Zug in dieser bunten, jecken Welt hat unser Karnevalszugkomitee hier aufgestellt. Refrain: Wenn bunte Wagen durch Hülser Straßen ziehen, bei Sonnenschein, bei Regen, Schnee und Wind, wenn das Breetlook ruft, von zwanzigtausend Jecken, dann sind wir stolz, dass wir echte Hülser sind.

Hülser Mädchen, Hülser Jungen, die sind heute unterwegs. Schulen, HSV, Jux und Klamauk, die machen mit. Vornedran das Komitee und hintendran der Prinz. Tausend Jecke zwischendurch, drum singen wir noch mal: Refrain: Wenn bunte Wagen durch Hülser Straßen ziehen, bei Sonnenschein, bei Regen, Schnee und Wind, wenn das Breetlook ruft, von zwanzigtausend Jecken, dann sind wir stolz, dass wir echte Hülser sind.

Zwischenteil: Jaköbke und Trina sind heute wieder mit dabei, Nette Stölle Jonges, Sechserrat und Komitee. Refrain: Wenn bunte Wagen durch Hülser Straßen ziehen, bei Sonnenschein, bei Regen, Schnee und Wind, wenn das Breetlook ruft, von zwanzigtausend Jecken, dann sind wir stolz, dass wir echte Hülser sind.