Krefeld. Am frühen Mittwochmorgen hat es an der Krefelder Freiligrathstraße eine Hausdurchsuchung gegeben. Da bei dem Wohnungsinhaber der Verdacht des Waffenbesitzes bestand, wurde dabei ein Spezialeinsatzkommando eingesetzt. Dies bestätigte eine Polizeisprecherin auf WZ-Nachfrage. Der 25-jährige Wohnungsinhaber konnte festgenommen werden. Es soll sich dabei um den Mann handeln, der am 10. Mai ein Friseurgeschäft an der Marktstraße überfallen und dabei mit einer Waffe geschossen hatte. hoss/ull