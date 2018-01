UdU: Die Uhr steht still

Mitte. Fünf vor fünf: Seit einigen Wochen ist dies die einzige Uhrzeit, die an dem Zeitmesser am Treffpunkt UdU angezeigt werden. Das Wahrzeichen steht still. Nach Angaben der Stadtwerke Krefeld (SWK) soll das Funkwerk der Uhr defekt sein. Eine Spezialfirma werde sich in naher Zukunft mit der Reparatur beschäftigen, sobald das Wetter es zulässt. Bei Regen und Wind könne nicht an der Uhr gearbeitet werden, berichtet SWK-Sprecherin Dorothee Winkmann. Sonst drohe ein noch größerer Schaden. hoss