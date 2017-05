Die 26-jährige Flugbegleiterin hat eine Leidenschaft: Mode. Deshalb will sie im TV den Titel der „Shopping Queen“ gewinnen.

Krefeld. Echte Fans werden jetzt wohl mitfühlen können: Wenn der Anwärterin auf den Thron der „Shopping Queen“ nur noch eine Minute und 30 Sekunden für den obligatorischen Friseurbesuch bleiben, dann muss vorher so ziemlich alles schief gelaufen sein . . .

Heute kann Katrin Klimek über ihr kleines Einkaufsdesaster laut lachen. Im Auftrag des Vox-Formats „Shopping Queen“ war sie vor laufenden Kameras in Düsseldorfs Geschäften unterwegs – für die 26-jährige Flugbegleiterin aus Krefeld ein (Alb-)Traum, den Zuschauer in der Woche ab dem 10. Juli im Fernsehen mitverfolgen können.

„Shoppen ist eine Leidenschaft von mir“, sagt Katrin Klimek. „Ich liebe es, mit Mode zu experimentieren und meine Kreativität darüber auszudrücken.“ Ihr Freund habe sie darin bestärkt, sich als Teilnehmerin bei der Doku-Soap zu bewerben. Gesagt, getan: „Ich hatte einfach Lust darauf, ’mal was Neues auszuprobieren.“

Die Chronologie des Einkaufs-Marathons

Wäre da nicht das Motto, mit dem es Guido Maria Kretschmer, seines Zeichens Moderator, Juror und Modeschöpfer, der Kandidatin aus Krefeld und ihren vier Mitstreiterinnen um den Titel der „Shopping Queen“ nicht gerade leicht macht: „,Pink: die Trendfarbe des Sommers’– damit konnte ich so gar nichts anfangen“, sagt Katrin Klimek und schaut an sich herunter: Der schwarze, enge Lederrock betont die Taille, dazu trägt die Flugbegleiterin ein weißes, langärmliges Oberteil. Aber Pink? „Habe ich gar nicht im Kleiderschrank.“

Was soll’s? Auch wenn ihr der Auftrag „Kleide dich ein für den roten Teppich“ lieber gewesen wäre, Katrin Klimek nimmt’s gelassen. Und macht sich in der Mode-Metropole Düsseldorf auf die Suche nach einem pinken Sommer-Outfit. „Leider durfte ich nicht in Krefeld shoppen. Hier kenne ich mich gut aus und es gibt viele kleine süße Boutiquen.“ Von der Großstadt lässt sie sich trotzdem nicht einschüchtern – und fasst einen Plan: „Einen entspannten Look zu finden: Jeans, pinke Sneaker, dazu ein weißes T-Shirt.“

Sendung

Krefeld-Drehtag „Shopping Queen“ ist nach Angaben des Senders Vox eine Styling-Doku, bei der wöchentlich fünf Frauen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gegeneinander antreten, um diejenige mit dem besten Stil und dem besten Gespür für Mode – also „Shopping Queen“ zu werden. Zu einem vorgegebenen Motto shoppen die Teilnehmerinnen Outfit, Schuhe, Schmuck und Accessoires und lassen sich Haare und Make-up machen. Die anderen Frauen bewerten am Ende des Tages zusammen das Ergebnis und vergeben ihre Punkte für das Outfit der anderen „Shopping Queen“-Kandidatinnen. Auch Moderator und Juror Guido Maria Kretschmer vergibt am Ende der Woche Punkte. Der Gewinnerin winkt ein Preisgeld von 1000 Euro. Die Doku-Soap läuft immer montags bis freitags um 15 Uhr. Fünf Tage hat Katrin Klimek aus Krefeld im März Kameraluft geschnuppert. Gedreht wurde nicht nur in Düsseldorf, sondern unter anderem auch am Alexanderplatz in Krefeld. Übrigens: Von ihrem Shopping-Budget in Höhe von 500 Euro hat die Krefelderin nur 150 Euro ausgegeben. Mit dem Restgeld hat sie sich mit ihrer Einkaufsbegleitung einen Wellnesstag gegönnt. Die „Shopping Queen“-Folgen mit Katrin Klimek werden ab dem 10. Juli ausgestrahlt.

Klingt einfach? „War es nicht.“ In den ihr vom TV-Team zugeteilten Geschäften, gibt es zwar jede Menge pinke Ballkleider, aber keine Jeans. Im Schuhladen stehen Turnschuhe in Schwarz, Grau, in Weiß, Blau, Grün, Gelb – „aber nicht in pink!“, erzählt Katrin Klimek.

Beide Geschäfte verlässt sie mit leeren Händen – die Zeit läuft. Sie kehrt zurück. In Laden Nummer eins wird sie dann doch noch fündig: Statt pinkfarbener Sneaker nimmt die Flugbegleiterin und Königin der Improvisation eben pinke Highheels mit. Nur der Rest des Sommer-Outfits fehlt jetzt noch . . .