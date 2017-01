Krefeld Türklinke stoppt Einbrecher

Am Sonntag sind Unbekannte in eine Scheune an der Kölner Straße eingebrochen. In das dazugehörige Haus schafften es die Täter allerdings nicht.

Krefeld. Am Sonntag gelangten Unbekannte im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 21.30 Uhr in eine Scheune eines Reihenhauses an der Kölner Straße. Sie öffneten Schränke und Türen und versuchten, die Haustür des Hauses zu öffnen. Dabei scheiterten sie jedoch an der Türklinke. Entwendet wurde nichts, die Täter flüchteten unerkannt.

Ebenfalls am Sonntag haben Einbrecher gleich zweimal die Balkontüren von Mehrfamilienhäusern aufgehebelt. Zwischen 13.30 und 19.30 Uhr gelangten die Unbekannten über eine frei zugängliche Rampe auf den Balkon einer Hochparterrewohnung an der Straße Am Eisstadion und entwendeten einen Safe samt Bargeld und Schmuck. Zwischen 16.50 Uhr und 20 Uhr kletterte ein Einbrecher auf den Balkon des ersten Obergeschosses an der Ispelsstraße und entwendete Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. entgegen.