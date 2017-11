Die neue NRW Landesregierung hat die Weichen gestellt und jetzt entscheiden die Gymnasien in Krefeld über G8 oder G9.

Tschüss, Turbo-Abi – willkommen zurück, G 9! Groß ist die Überraschung über die seit 2005 vielfach geforderte Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren und dem damit verbundenen neuen Schulgesetz, dessen Entwurf das Landeskabinett in Düsseldorf am Dienstag beschlossen hat, an Krefelds Gymnasien nicht. Dort freut man sich, wenn überhaupt, eher verhalten. Kein Wunder, die Rolle rückwärts bedeutet doch für Lehrer vor allem wieder eines: eine organisatorische Herausforderung.

Davor und einer „erneuten Ernüchterung über das, was bei der Umstellung von der Umstellung“ herauskomme, hatte der inzwischen pensionierte, ehemalige Schulleiter des Fabritianum und Sprecher der Krefelder Gymnasien, zuletzt gewarnt: „Viele glauben, man müsse nur ein Jahr anhängen. Das ist ein Irrglaube.“ Im Vorfeld des landesweiten Volksbegehrens hatte Obdenbusch noch Anfang des Jahres gewarnt, sich einen weiteren Wandel gut zu überlegen – „um erneute Unruhe unter den Schülern und Lehrern sowie vermutlich erneut fehlende rechtzeitige Vorbereitung von Lehrplänen, Büchern und vielem mehr zu vermeiden“.

Zweidrittel-Mehrheit für G8 ist in der Schulkonferenz nötig

Jetzt soll der Wandel kommen – die Leitentscheidung für G 9 gilt als Regelfall. Gymnasien, die nicht zum Abi nach 13 Jahren zurückwollen, müssen in der Schulkonferenz mit einer Zweidrittel-Mehrheit für G 8 stimmen. Obdenbuschs Nachfolger am Uerdinger Fabritianum, Eric Mühle, reagiert zurückhaltend auf den Richtungswechsel: „Man muss sich ganz genau anschauen, wie G 9 umgesetzt werden soll. Erst danach kann final entschieden werden, ob man zurückkehrt, oder über einen Verbleib in G 8 nachdenkt“, sagt der Schulleiter. Inzwischen habe man sich in Krefelds Schullandschaft mit dem einst so verpönten Turbo-Abi arrangiert, so Mühles Eindruck, das sei aber kein Argument, an G 8 festzuhalten. „Die Rückkehr zu G 9 ist für die Eltern ein wichtiges Thema. Am Tag der offenen Tür bin ich oft von ihnen darauf angesprochen worden“, sagt er und: „Am Ende des Tages entscheidet auch der Elternwille. Der Großteil der Elternschaft in NRW hat sich für eine Rückkehr zu G 9 ausgesprochen.“

Claudia Wichmann, Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft, gehört zu dieser Mehrheit. Sie selbst habe sich bewusst dazu entschieden, ihre Kinder zur Gesamtschule zu schicken, weil sie dort das Abitur in neun Jahren machen können. Auch als Stadtschulpflegschaftsvorsitzende befürwortet sie die Rückkehr zu G 9: „Die Kinder benötigen einfach die Zeit. G 8 hat man damals viel zu sehr übers Knie gebrochen, gerade in der fünften und sechsten Klasse ist der Druck für viele Schüler zu hoch.“ Wichmann fordert: Weg vom Bulimie-Lernen, hin zu einem „System, mit dem wir Wissen dauerhaft vermitteln können“.