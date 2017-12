Krefeld. Trotz des Wintereinbruchs in Krefeld gibt es laut Polizei kaum nennenswerte Unfallzahlen. Diese würden sich laut eines Polizeisprechers im einstelligen Bereich halten. In allen Fällen soll es sich um Blechschaden handeln. "Die Krefeler fahren vorsichtig", bilanzierte der Polizeisprecher am Samstagmorgen. hoss