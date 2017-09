Zum Auftakt gibt es neben musikalischen Darbietungen auch reichlich kulinarische Köstlichkeiten.

Die Interkulturelle Woche fing gut an, so lautete am Samstagabend der Kommentar der Verantwortlichen. Auf dem eher tristen kleinen Evangelischen Kirchplatz zwischen der Alten Kirche und dem Schwanenmarkt hatte sie begonnen. Schon früh am Morgen bauten zahlreiche Helfer fünf große Stände auf. Vertreten waren die Anlaufstelle für Flüchtlinge, die eritreische Gemeinde, Vertreter mehrerer Moscheen und Pontiaki Essta, der Verein der Griechen aus Pontos. Sie alle einte das Motto der Woche, „Vielfalt verbindet – Krefeld verbindet“. So langsam stellten sich gegen 11 Uhr die Krefelder und Freunde der veranstaltenden Gruppen ein.

Sie konnten sich nicht zuletzt über ein großes kulinarisches Angebot freuen. Da gab es Pasta, Gebäck und Griessalat bei den Türken, Grünkohl und Killna, ein Rindfleischgericht, sowie selbstgerösteten Kaffee bei den eritreischen Frauen. Und natürlich auch griechische Souvlaki und Wein. Die Auswahl an Fladen und Waffeln war groß, und der Duft der Grillwürstchen zog über den Platz. Bürgermeisterin Gisela Klaer eröffnete um 12 Uhr gemeinsam mit Tagrid Yousef, der Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums und Krefelds Integrationsbeauftragte, das Fest. Sie sprach von Zusammenhalt und Vertrauen und bekam, als sie zu gegenseitigem Respekt aufrief, großen Beifall.

Gottesdienste und ein Vorlesetag für Kinder

Derweil hatten sich drei junge Männer schon mit ihren Kniegeigen aufgestellt, um mit der portugiesischen Tanzgruppe aufzuspielen. Tanzlehrer Aleko Parastadis gab munter die Anweisungen. Eine Trommel und viele Füße gaben den Takt vor. Den Schluss bildete ein Gemeinschaftstanz, bei dem Gisela Klaer ein wenig außer Atem kam.

Die Veranstaltungen werden vom Arbeitskreis für Zuwanderung und Integration zusammen mit dem Kommunalen Integrationszentrum organisiert. Es beteiligen sich 16 Institutionen, die bis kommenden Samstag vielfältige Angebote machen. Auf dem Programm stehen neben Gottesdiensten ein multikultureller und vielsprachiger Vorlesetag für Kinder, außerdem politische Diskussionen zum Thema Integration und Info-Events zur Berufsorientierung für Zuwanderer. Auch aufenthaltsrechtliche Fragen werden beantwortet. Mehrere Musikveranstaltungen und weitere Feiern gibt es.

Das Programm liegt im Rathaus aus. Es kann auch heruntergeladen werden unter:

krefeld-verbindet-menschen.de