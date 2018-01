Karten für „Kitsch, Kunst und Co.“ gibt’s nur für kurze Zeit.

Trödelfans können „Kitsch, Kunst und Co.“ auf dem Sprödentalplatz in diesem Jahr an den folgenden fünf Samstagen besuchen: 10. März, 26. Mai, 23. Juni, 1. September und 20. Oktober, jeweils von 7 bis 16 Uhr. Neuwaren sind nicht erlaubt. Das Standgeld für die Asphalt- , Rasen- und Schotterplätze sowie für selbst abgesteckte Plätze am Rand kostet 35 Euro pro Veranstaltung. Die Jahreskarten für Trödelstände gibt es vom 19. bis 23. Februar – für die fünf Termine beträgt der Standpreis 175 Euro. Alle Jahreskarten können von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 23. Februar, beim Fachbereich Zentraler Finanzservice und Liegenschaften an der Hansastraße 105, zweite Etage, in Zimmer 02.010b erworben werden. Verkaufszeiten sind montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie montags bis mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr und donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr.

Den Vorverkauf der Einzelkarten und Restkartenverkauf übernimmt die Servicestelle desselben Fachbereichs an der Petersstraße 7 (Hofeingang). Hier werden die Karten jeweils acht Tage vor dem Veranstaltungstermin freitags von 12 bis 17 Uhr, Restkarten, wenn vorhanden, am darauffolgenden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr verkauft.