Krefeld Trio soll Rentner ermordet haben

Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter im Mordfall eines Ende Oktober in seiner Wohnung tot aufgefundenen 76-jährigen Krefelds festgenommen.

Krefeld. Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter im Mordfall eines Ende Oktober in seiner Wohnung tot aufgefundenen 76-jährigen Krefelds festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten auf einer Pressekonferenz am Mittwoch über ihre Ermittlungsergebnisse. Demnach hätten die Ermittler am Montag und Dienstag Wohnungen an der Steinstraße und Neue Linner Straße durchsucht und die möglichen Täter festgenommen.



Unter den insgesamt sechs Festgenommenen befänden sich zwei Frauen und vier Männer. Drei der Männer stehen im dringenden Tatverdacht, den 79-Jährigen ermordet zu haben. Gegen einen von ihnen wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Die anderen beiden werden am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. DNA-Spuren sollen zur TatKlärung beigetragen haben. So konnte das LKA DNA-Spuren an dem Panzerklebeband sicherstellen.



Gegen zwei Frauen und einen weiteren Mann wurde Haftbefehl wegen schweren Diebstahls erlassen.

Die Leiche des 79-jährigen Opfers war am 26. Oktober in seiner Wohnung an der Drießendorfer Straße gefunden worden. Ein Nachbar hatte den Senior zuvor als vermisst gemeldet. Die Polizei hat die Leiche des Mannes geknebelt auf dem Boden seiner Wohnung gefunden. Er war an Händen und Füßen gefesselt. Eine Obduktion ergab, dass er erstickt worden war. hoss