West. Bei einem Angriff in einem Geschäft am Preußenring, Ecke St.-Anton-Straße, wurden gestern Nachmittag zwei Männer verletzt. Gegen 15 Uhr betraten zwei Männer und eine Frau das Ladenlokal. Aus dem Verkaufsgespräch zwischen dem Trio und den beiden Mitarbeitern entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. In dessen Folge zogen die Drei plötzlich einen Morgenstern und zwei Macheten und griffen die beiden Mitarbeiter damit an. Beide Männer wurden bei dem Angriff verletzt, einer von ihnen musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die drei Angreifer flüchteten mit einem Citroen Berlingo in unbekannte Richtung. Anschließend informierten die beiden Opfer die Polizei. Die drei Angreifer seien etwa um die 30 Jahre alt. Einer von ihnen soll keine Zähne gehabt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die aktuell noch andauern. Bislang sind die Hintergründe zu der Tat noch unklar. Daher bittet die Polizei nun um Hinweise: Wer hat gestern Nachmittag, gegen 15 Uhr, verdächtige Beobachtungen am Preußenring gemacht? Für Hinweise an Telefon 63 40 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. Foto: dpa