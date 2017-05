Die Krefelder Polizei warnt vor Trickdieben, die es derzeit auf Rentner abgesehen haben. Das Trio ist mit einer hinterhältigen Masche unterwegs - und schreckt auch nicht davor zurück, seine Opfer aggressiv anzugehen.

Auf besonders perfide Art und Weise raubten drei Unbekannte einen 87-jährigen Krefelder aus. Die Tat ereignete sich bereits am 1. Mai - aber erst jetzt wurde Anzeige erstattet, wie die Polizei berichtet. Die Beamten warnen ausdrücklich vor der Masche der Trickdiebe.

Der Krefelder hatte gerade sein Haus verlassen, als ein schwarzes Cabriolet neben ihm anhielt, in dem drei Personen saßen. Eine Frau stieg aus, ging auf den 87-Jährigen zu und bedrängte ihn: Sie drückte ihm eine goldene Schmuckkette in die Hand und versuchte auch, ihm diese um das Handgelenk zu legen. Dabei durchwühlte sie offenbar gleichzeitig die Taschen des Rentners - und entwendete dessen wertvolle Armbanduhr, so die Polizei in ihrem offiziellen Bericht. Anschließend stieg die Frau zurück ins Auto und flüchtete gemeinsam mit ihren beiden Komplizen.

Die Polizei bittet mögliche weitere Opfer, sich zu melden: 02151/ 6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.