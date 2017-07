Krefeld. Am Dienstagnachmittag bekam ein Paar aus Krefeld (beide 81 Jahre alt) einen Anruf auf ihrem Festnetz-Telefon. Ein Mann fragte, ob die beiden Pelze oder alte Möbelstücke verkaufen wollen. Die Frau bejahte dies.

Nur 15 Minuten später klingelten zwei Männer an der Wohnungstür des Paares. Nach Nagaben der Polizei ließ die Frau die beiden Männer eintreten und zeigte ihnen einige Pelze. Die Männer forderten die Frau und ihren Partner auf, weitere Wertgegenstände in der Wohnung zusammenzusuchen. Während sie das taten, flüchteten die beiden Männer aus der Wohnung. Dabei entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Die Polizei bittet bei der Suche der Trickbetrüger um Mithilfe. In der Polizeimeldung werden die beiden Männern als Osteuropäer beschrieben. Bei der Tat trugen beide einen dunklen Anzug und waren zwischen 30 und 40 Jahre alt. Der eine Mann war auffällig groß, etwa zwei Meter, und hatte glatte, dunkle Haare. Der zweite Tatverdächtige hingegen war etwa 1,65 Meter groß und hatte dunkle Haare, die zu einem Seitenscheitel frisiert waren.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. red