Die Trauerfeier für Egon Traxler, langjähriger Journalist und freier Mitarbeiter der Westdeutschen Zeitung, findet am kommenden Donnerstag, 12. Oktober im Krematorium Niederrhein, Kempener Straße 1 in Willich statt. Freundlich gedachte Zuwendungen können auf das Konto der Hospiz-Stiftung–Krefeld gespendet werden (Kennwort: Trauerfeier E. Traxler). Egon Traxler war am 3. Oktober nach schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 71 Jahre alt.