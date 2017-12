Linn. Das Linner Urgestein Christian Leppkes ist am Wochenende im Alter von 81 Jahren gestorben. Leppkes war Ehrenmitglied im Turnverein Burgfried und in der 1. Schützenkompanie. Er trat 1949 in den Turnverein Linn ein, spielte in der 1. und 2. Handballmannschaft. Danach war er Kassierer und stellvertretender Handballobmann. 2001 war er Mitbegründer des Historischen Feuerlöschzugs Linn. Leppkes wird am Montag, 11. Dezember, um 12 Uhr auf dem Linner Friedhof beigesetzt.