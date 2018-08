Studienberatung der Agentur für Arbeit bietet im August zwei kostenlose Workshops für Studieneinsteiger an.

Die Studienberatung der Agentur für Arbeit Kempen bietet am Dienstag, 14. August, eine Informationsveranstaltung rund ums Studium und am 22. August ein Assessment-Center-Training an. Für die kostenlosen Workshops in der Stadtbibliothek Kempen kann man sich ab sofort anmelden.

„Ich will studieren . . .“ heißt das Motto des Info-Workshops in der Stadtbibliothek Kempen zum Übergang von der Schule ins Studium. Es geht um Wissenswertes und Tipps zu Themen wie Studienwahl, Zulassungsverfahren, Bewerbung, Einschreibung, Verlaufsplanung, Abschlüsse, Finanzierung und vieles mehr. Start ist am Dienstag, 14. August, um 9.30 Uhr, Dauer: etwa 2,5 Stunden. Um Anmeldung per Mail an Peter.Kraps3@arbeitsagentur.de wird gebeten.

Am Mittwoch, 22. August, heißt es dann „Start your career“. Hier gibt’s ein Assessment-Center-Training für Bewerberinnen und Bewerber um duale Studien- und Ausbildungsplätze. Das Training dauert von 9 bis 15.30 Uhr. Peter Kraps von der Studienberatung der Agentur für Arbeit Kempen gibt Informationen zu Assessment-Center-Verfahren und unterstützt die persönliche Vorbereitung durch viele praktische Übungen.

Anmeldung per E-Mail an Peter.Kraps3@arbeitsagentur.de unter Angabe von Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Handy-Nummer, Schule, Jahrgangsstufe ist bis zum 16. August erforderlich. Dazu Peter Kraps: „Die Studien- und Berufswahl ist ja so etwas wie ein Blick in die eigene Zukunft. Das kann richtig Spaß machen.“