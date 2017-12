Autohaus lädt nach Umbau zum Tag der offenen Tür ein.

Die große Neueröffnung des Volkswagen Zentrums Krefeld an der Gladbacher Straße feiert morgen ab 11 Uhr die Tölke und Fischer Gruppe. Nach einer langen Zeit der Abriss-, Umbau- und Neubaumaßnahmen präsentiert sich das neue Haus nach eigenen Angaben innovativ, modern und attraktiv. „Wir haben uns in den letzten Monaten für die kommenden Jahrzehnte aufgestellt“, begründet Markus Tölke die neun Millionen Euro hohe Investition in die Zukunft. Besonderen Wert legt die Unternehmensgruppe darauf, dass es die Werte des Familienunternehmens wahren wird, sich aber gleichzeitig für die Herausforderungen der Automobilbranche und für die Chancen der Digitalisierung mit dem Neubau aufgestellt hat.

Besonderer Dank gelte allen Kunden und Mitarbeitern für die Flexibilität während der einzelnen Bauphasen. All das seien Gründe genug, die Türen an einem Sonntag zu öffnen: Ab 11 Uhr lädt das neue Volkswagen Zentrum Krefeld alle Krefelder ein. Winterliche Aktionen und Snacks versprechen neben Probefahrten einen bunten Tag.

Übrigens: Der neue Volkswagen T-Roc feiert an diesem Tag Premiere. Und wer einen Blick hinter die Kulissen des Autohauses werfen möchte, ist sicherlich an der Gladbacher Straße an der richtigen Stelle. Weitere Informationen gibt es unter:

toefi.de