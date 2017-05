Krefeld. Ein 81 Jahre alter Rentner wird in seinem Haus in Tönisvorst überfallen und misshandelt. Die zwischen 19 und 24 Jahre alten Täter sollen ihn im Oktober 2014 zu Boden gebracht , ihn geschlagen, in den Schwitzkasten genommen und mit einem Elektroschocker verletzt haben. Er sollte verraten, wo er seinen Tresorschlüssel versteckt hält. Die Täter sollen 80 000 Euro in dem Safe vermutet haben - doch der Tresor war leer.

Aufgrund der Misshandlungen sei der Mann gestorben, heißt es in der Urteilsbegründung des Landgerichts Krefeld Anfang 2016 - nach über 20 Verhandlungstagen. Die fünf jungen Täter werden wegen „Raubes mit Todesfolge“ und „unterlassener Hilfeleistung“ zu Haftstrafen zwischen sechseinhalb und zehn Jahren verurteilt. Den Anklagevorwurf des Mordes hatte das Gericht als nicht erwiesen angesehen. Der Fall wird jetzt neu verhandelt, weil der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil des Landgerichts Krefeld aufgehoben hat. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten Revision eingelegt. „Es gab Verfahrensfehler zugunsten und gegen die Angeklagten“, sagt der Richter.

Der erste Verhandlungstag lässt erahnen, dass die Neuverhandlung zahlreiche weitere Termine benötigen wird. Der Prozessauftakt gerät zur Paragrafenschlacht. Erst nach vier Stunden kommt die Staatsanwaltschaft dazu, die Anklage vorzutragen. „Die Angeklagten haben billigend in Kauf genommen“, dass der 81-Jährige sterben könnte. Zwei der jungen Männer seien zunächst ins Haus gelangt und hätten sofort damit begonnen, auf den 81-Jährigen einzuschlagen. Die Angeklagten sehen während der Verlesung der Anklageschrift in die Luft.

Verteidiger wirft Gericht vor, mit Stellen „rangiert“ zu haben

Die Verhandlung hatte zuvor noch nicht richtig begonnen, da wurde sie mit Anträgen der Verteidiger für Stunden in die Länge gezogen - mit einer „Besetzungsrüge“. Der Verteidiger der Angeklagten Madonna R. wirft dem Gericht in Krefeld vor, mit Stellen „rangiert“ zu haben, um einen bestimmten Ergänzungsrichter einzusetzen. Der sei nötig geworden, weil der Vorsitzende Richter bereits vor dem Ende der Verhandlung in den Ruhestand gehen könnte.

Minutenlang erläutert der Verteidiger, wie die „kammerinterne Geschäftsverteilung“ geregelt ist. Die Aufteilung der Arbeit auf die verschiedenen Richter sei ohne ausreichende Begründung geändert worden. Der „Anspruch auf einen gesetzlichen Richter“ sei damit verletzt worden. Alle Verteidiger schlossen sich der Rüge an. Die Verhandlung wurde mehrmals pausiert.

„Die Rüge wird als unbegründet zurückgewiesen, die Kammer ist ordnungsgemäß besetzt“, sagt der Richter dazu und erläutert die Belastungssituation der drei großen Strafkammern. Dafür zählt er alle angesetzten Sitzungstage der beiden Kammern vor. Damit sei ein hinreichender Grund zur Änderung des sogenannten Geschäftsverteilungsplans gegeben gewesen.

Kritik: „Provinzgericht“ habe Begründung nicht vollständig ins Internet gestellt

Der Verteidiger der Angeklagten Madonna R. lässt sich davon wenig beeindrucken und bezeichnet das Amtsgericht in Krefeld als „Provinzgericht“. Er habe diesen Bestandteil der Begründung für die veränderte personelle Aufstellung der Richter nicht auf der Internetseite des Gerichts gefunden. „Das was das Gericht ins Internet stellt, sollte vollständig sein“, sagt er. Außerdem könne trotzdem nicht „Verschiebebahnhof“ bei der personellen Besetzung der Richter gespielt werden. Der Verteidiger beantragt, die Verhandlung, um eine Woche zu unterbrechen. Der Richter widerspricht nach einer erneuten Pause mit Bezug auf die Strafprozessordnung.

Das hält einen weiteren Verteidiger nicht davon ab, ebenfalls eine Besetzungsrüge einzureichen, der sich weitere Verteidiger anschließen. Durch die Verzögerungen konnte der Richter erst nach Stunden damit beginnen, die Personalien der Angeklagten abgleichen. Die Verhandlung wird am Donnerstag fortgesetzt.