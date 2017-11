Die evangelische Kreissynode tagt am Samstag. Vize des Superintendenten wird später bestimmt.

Nach dem Tod von Michael Windhövel, Pfarrer an der Krefelder Friedenskirche und stellvertretender Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen, wird bei der kommenden Kreissynode am Samstag noch kein Ersatz gewählt werden können. Für die nötigen demokratischen Prozesse war nicht genügend Zeit. Windhövel war seit 2008 Assessor des Kirchenkreises. Nun wird über die Besetzung dieses Amtes erst bei der Frühjahrssynode entschieden. Solange übernimmt der Fischelner Pfarrer Marc-Albrecht Harms, Skriba des Kirchenkreises, die Aufgaben.

Bei der Synode am Samstag ab 8.30 Uhr in der evangelischen Thomaskirche in Kempen, Kerkener Straße 13, geht es unter anderem um den Haushalt 2018, der vorgestellt wird. Auf der Tagesordnung steht auch ein Bericht zum Stand der Dinge bei der Personalentwicklung im Pfarrdienst. ok