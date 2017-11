Krefeld. Etwas zu viel Karneval gefeiert haben am späten Samstagabend wohl drei Narren in Krefeld. Laut Polizei entwendeten die als Cowboy, Arzt und "Glitzerfrau" kostümierten Personen einen Tisch in einem Schnellrestaurant am Ostwall.

Nach den derzeitigen Ermittlungen waren zwei Mitarbeiterinnen um 21:15 Uhr gerade im Lagerraum des Restaurants beschäftigt. Als sie wieder in den Verkaufsraum kamen, bemerkten sie, dass ein Gästetisch entwendet worden war. Die Frauen informierten die Polizei, die die Narren jedoch nicht mehr aufspüren konnte. Inzwischen liegen der Polizei jedoch die Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera des Schnellrestaurants vor. Darauf zu sehen sind drei kostümierte Personen, die den Tisch aus dem Verkaufsraum tragen.

Einer der Jugendlichen war an dem Abend als Arzt verkleidet. Er trug eine blaue Haube sowie eine blaue Hose und ein blaues T-Shirt. Der andere Tischdieb trug eine Art Cowboy-Kostüm. Seine Verkleidung bestand aus einem pink-gelben Cowboy-Hut, einer roten Jacke mit gelben Fransen sowie einer gelben Hose. Die Frau hatte lange braune Haare und trug ein glitzerndes Stirnband, einen langen roten Mantel sowie eine schwarze Hose. Außerdem hatte sie einen weißen Jutebeutel bei sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zu den ungewöhnlichen Tischdieben sagen können, sich zu melden.Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.