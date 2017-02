Krefeld. Sie hat sich getraut. Tigerdame Nely hat gestern erstmals die Außenanlage des Tiger-Geheges erforscht. „In den ersten Wochen wollte sie keinen Fuß vor die Tür setzen, jetzt konnten wir unseren Besuch aus Münster davon überzeugen auch mal draußen vorbei zu schauen“, schreibt der Zoo in einer Mitteilung im Internet. Die Tigerdame lebt in Krefeld zusammen mit dem 16-jährigen Sumatra-Tiger Beludru. Er und Nely riechen und hören sich lediglich, weil sie nur abwechselnd die Außenanlage nutzen. Nely ist seit Anfang Januar in Krefeld und wird sechs Monate lang bleiben. hoss

Mehr zum Thema Das Glück ist mit Shetland-Pony Mickey