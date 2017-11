Der Vorwurf: Der Krefelder und weitere Tierparks verstümmelten Wasservögel wie Flamingos, Gänse und Pelikane.

Die Tierschutzorganisation Peta hat den Krefelder, und weitere 19 Zoos und Tierparks in Deutschland, verklagt. Der Grund laut Peta: „Sie verstoßen gegen das Tierschutzgesetz in dem sie Wasservögel wie Flamingos, Pelikane und Gänse verstümmeln.“ Um sie am Wegfliegen zu hindern, würden die Tiere durch regelmäßiges Beschneiden der Federn oder chirurgische Eingriffe flugunfähig gemacht, so der Vorwurf weiter.

Die Tierrechtsorganisation fordert nicht nur das Ende der systematischen Verstümmelung von Vögeln in zoologischen Einrichtungen, Peta spricht sich auch grundsätzlich gegen die Haltung dieser Tiere in Gefangenschaft aus. „Obwohl das Verstümmeln von Vögeln in Zoos gegen das Tierschutzgesetz verstößt, drücken die meisten Behörden und Bundesländer beide Augen zu“, sagt Dr. Yvonne Würz, Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche bei Peta. „Den Wasservögeln wird auf grausame Art und Weise ihre natürliche Fortbewegung verwehrt, nur um sie den Besuchern in Freianlagen nett zu präsentieren.“

Zoos würden meist Kosten und Mühen scheuen, um Wasservögel mit baulichen Veränderungen wie dem Überzäunen von Freianlagen flugfähig halten zu können. „Beim Flügelstutzen werden die Schwungfedern an einem oder beiden Flügeln gekürzt. Da die Federn wieder nachwachsen, muss diese Methode regelmäßig wiederholt werden. Für die Tiere bedeutet es wiederkehrenden Stress, wenn sie eingefangen werden. Irreversible chirurgische Methoden hingegen verhindern, dass die Schwungfedern nachwachsen. Auch eine Teilamputation am Flügelknochen, das Kupieren, wird teilweise vorgenommen.“

Krefelds Zoodirektor Dr. Wolfgang Dreßen wies die Vorwürfe gestern zurück: „Der Zoo Krefeld verhält sich bei der Vogelhaltung gesetzeskonform. Eine weitere Stellungnahme zur Peta-Anzeige wird erst nach Akteneinsicht erfolgen.“ Auch der Verband der Zoologischen Gärten (VdZ), zu dessen Mitgliedern der Krefelder Tierpark zählt, reagierte in einer Pressemitteilung: „Für uns ist klar, dass unsere Mitglieder die Bestimmungen des Tierschutzgesetzes gewissenhaft einhalten – nicht zuletzt, weil neben der Betreuung durch unsere Veterinäre auch die umfassende Kontrolle der Behörden gegeben ist“, sagt VdZ-Geschäftsführer Volker Homes. „Deswegen widersprechen wir den Vorwürfen von Peta.“

Zoo: Fliegen sei für Gänsevögel eine untergeordnete Bewegungsform

In einer „Hintergrundinformation des VdZ zur Einschränkung des Fliegens einiger weniger Vogelarten in Zoos“ aus 2016 heißt es: „Fliegen ist für die weitaus meisten Vogelarten der Erde eine artgemäße Bewegungsform. Daher unterstützt der VdZ das Flugfähighalten von mehr als 97 Prozent aller bekannten Vogelarten. Für wenige Arten, zumeist Gänsevögel, ist das Fliegen aber eine untergeordnete Bewegungsform, die in Zoos nicht notwendig ist. In der Natur fliegen diese Vogelarten zumeist, um Nahrungsplätze zu wechseln oder Feinden davonzufliegen. Diese Vogelarten sollen auch weiterhin in wissenschaftlich geführten Zoos in ihrem Flugvermögen eingeschränkt gehalten werden können.“