675 000 Euro an Spenden fließen in die neuen Kleintierställe. Im Oktober ist die Einweihung.

Inrath. Der bunt geschmückte Richtkranz aus Efeu weht seit Mittwoch über dem Rohbau am Flünnertzdyk. Dort baut der Tierschutzverein als Eigentümer des Tierheims für insgesamt 675 000 Euro neue Kleintier-Ställe. „Aufgrund verschärfter Tierschutz-Auflagen ist diese Maßnahme notwendig“, sagt Vorstandssprecher Dietmar Beckmann.

So müssten beispielsweise neuerdings in den Räumen, wo Vögel untergebracht sind, spezielle Lampen installiert werden. Würden hingegen normale Neonleuchten eingesetzt, würde das Flimmern die Tiere „verrückt machen“. Das ist nur ein Beispiel für mehrere. Deshalb baut der Tierschutzverein nun einen Warmhaus für die zunehmende Zahl an Exoten, für Vögel und Nager. Das Haus wird belüftet und beheizt, denn vor allem die Exoten benötigen eine bestimmte Luftfeuchtigkeit und Temperatur. In dem neuen Kalthaus werden Meerschweinchen und Kaninchen künftig untergebracht sein. Es ist unbeheizt und bietet den Tieren die Möglichkeit, sich drinnen und draußen aufzuhalten. Das Dach in Lamellenform kann bei Bedarf geöffnet werden. Ein paar Meter weiter entsteht das Futterlager. Tiere, die an einer Pilzerkrankung leiden, erhalten einen eigenen Raum, in dem die Luft gewaschen werden kann.

Beckmann betont, dass der Neubau ausschließlich aus Spenden, Erbschaften und Mitgliedsbeiträgen finanziert wird. Am 4. Oktober soll der neue Trakt eingeweiht werden. yb