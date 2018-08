Der ungewöhnlich aussehende Kanarienvogel benötigt Gesellschaft. Eine große Voliere und jeden Tag Freiflug wären wünschenswert.

Inrath. Dony ist schon etwas Besonderes. Dass an der Gladbacher Straße in Krefeld ein pfiffiger, ungewöhnlich aussehender Kanarienvogel auf Futtersuche ist, konnten die Finder zunächst selbst nicht glauben. So viel steht fest: Er hat gute Nerven und ist die Anwesenheit von Menschen gewohnt. Keck und fröhlich hüpft Dony in seinem provisorischen Gast-Käfig im Krefelder Tierheim umher.

„Er benötigt Gesellschaft“, sagt Tierpflegerin Andrea Baden und hofft auf Kanarienfreunde, die bereits Vögel halten und Dony gerne dazu nehmen möchten. Kanarienvögel können meist gut mit ihren Artgenossen zusammen gehalten werden. Da sie Schwarmtiere sind, brauchen sie dringend tierische Gesellschaft ihrer Art, um sich rundum wohlzufühlen. Eine große Voliere und jeden Tag Freiflug wären wünschenswert. Baden: „Das wäre optimal.“ Bei den jetzigen Temperaturen könne man die Tiere auch an eine große Außenvoliere gewöhnen. Da Kanarienvögel gerne fliegen, lautet die Devise: „Je größer die Voliere, desto besser.“

Seine Haube, der Federwuchs auf Donys Kopf, gibt ihm eine witzige Note. „Lustig anzuschauen, man muss jedes Mal lächeln, wenn man ihn sieht – und zugleich ein wunderschönes Tier“, stellt Andrea Baden fest.

Kanarienvögel stammen vom Kanarengirlitz ab, der die atlantischen Inselgruppen der Kanarischen Inseln und Azoren sowie die Insel Madeira bewohnt. Generell kommen Kanarienvögel in einer Voliere äußerst gut miteinander zurecht – sie können miteinander kommunizieren. Es wird viel gezwitschert.

Dony hat im Moment keinen einzigen Artgenossen zur Seite. Er hüpft zwar noch gut gelaunt, aber recht einsam im Käfig umher. Das soll sich durch eine Vermittlung ändern. Begeistert ist Dony wie viele Kanarienvögel von be-laubten, ungiftigen Naturästen, an denen er klettern kann. Die Unebenheit der Äste „massiert“ die kleinen Vogelfüße und sorgt für gute Durchblutung. Auf kleinen Sitzbrettern aus Naturholz findet Dony wunderbare Aussichtsplätze. Auch Seile und Schaukeln aus Sisal kommen gut an.

Bei einer Einrichtung der Voliere sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Von Plastikelementen sollten Tierfreunde aber Abstand nehmen, raten Experten. Als Grundfutter gibt es eine Körnermischung. Dazu erhalten die Tiere Obst und frische Kräuter. „Wir hoffen, dass wir für den hübschen Dony ein tolles Zuhause finden“, sagt Tierheimleiter Frank Schankat, während Dony seinen Kopf senkt und noch mal seine hübsche Haube präsentiert – als sei es gewollt.

» Kontakt: Tierheim Krefeld, Telefonnummer: 562137

tierheim-krefeld.de