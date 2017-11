Krefeld. Ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses auf der Thielenstraße in Oppum steht in Flammen. Derzeit sind der Rettungsdienst sowei beide Wachen der Krefelder Berufsfeuerwehr vor Ort. Die Feuerwehrleute bekämpfen das Feuer über zwei Drehleitern sowie im Innenraum. Es wurde bisher eine Person gerrettet und an den Rettungsdienst übergeben.

Schwarzer Rauch ist schon von weitem sichtbar. Im Bereich des Feuers kommt es zu einer Geruchsbelästigung durch den Brandrauch, eine Gefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen der Feuerwehr jedoch nicht. Im unmittelbaren Bereich der Einsatzstelle sollten Anwohner Fenster und Türen schließen und Lüftungsanlagen abschalten, um die Geruchsbelästigung zu minimieren.

In dem Haus sind 12 Personen gemeldet. "Ob alle Bewohner vor Ort sind können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen", so ein Feuerwehrsprecher gegenüber der WZ.

Wegen des Brands sind derzeit die Kreuzungen Thielenstraße / Maybachstraße sowie Buddestraße / Schlosserstraße gesperrt. Die Polizei bittet die Bürger, den Bereich nördlich des Oppumer Bahnhofs zu umfahren.